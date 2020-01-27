حبس فنانة شهيرة في قضية «هتك عرض» وتبرئة شقيق حسين الجسمي.. تفاصيل

أصدرت محكمة جنح دبي حكما نهائيا غير قابل للاستئناف، بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، بتهمة هتك العرض بالرضا، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، من التهم المنسوبة إليه.

توسطت الفنانة الإماراتية أحلام، للصلح بين مريم والجسمي، لكن الأخير رفض التنازل عن القضية بشكل قاطع، حيث وجهت حديثها للجسمي عبر حسابها على "توتير "، كاتبة: "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهذه الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".



