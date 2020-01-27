لقطة للتاريخ .. شهود يروون قصة إنقاذ الأب لابنه من تحت عجلات القطار: بكينا جميعا





وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لطفل سقط أسفل عجلات القطار وقيام والده بالارتماء أعلاه واحتضانه ليفاديه من موت محقق مع دخول القطار إلى المحطة.





الواقعة التي حبست الأنفاس لنحو دقيقتين داخل محطة السكة الحديد الرئيسية بالإسماعيلية أكدتها مصادر رسمية داخل محطة السكة الحديد بالاسماعيلية وشهود عيان بطلها اب في العقد الثالث من العمر كان بصحبة طفله في المحطة لاستقلال القطار الاكسبريس المتجه الى الزقازيق واثناء محاولته اللحاق بالقطار من أعلى شريط السكة الحديد سقط طفله بين رصيف المحطة في أثناء مرور قطار اخر.





وقال شهود العيان إن الأب لم يتردد لحظة في انقاذ طفله عندما سمع صراخ طفله وقدوم القطار الآخر من الجهة المقابلة وألقى بجسده من أعلى الرصيف على القضبان واحتضن طفله خوفا عليه من الموت مضحيا بنفسه.





وأكد شهود العيان أن الواقعة أبكت الجميع والكل كان يدعو الله لإنقاذ الطفل ووالده رغم انه مشهد الموت محقق لا محالة ولكنها ارادرة الله ولطفه.

أنقذت العناية الإلهية طفلا في السابعة من عمره سقط أسفل عجلات قطار داخل محطة الاسماعيلية، وتمكن والد الطفل من انقاذ ابنه بعدما ارتمى على جسده مجتذبه بعيدا عن مسار القضبان بنحو بضعة سنتيمترات والذي كان يسير عليه قطار آخر كان يغادر المحطة.