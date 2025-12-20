قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أغطية مقاعد هذه السيارات تعرض سائقيها للموت

أغطية مقاعد لوسيد
أغطية مقاعد لوسيد
عزة عاطف

في أول اختبار لمنظومة الجودة بعد بدء عمليات التسليم، أعلنت شركة لوسيد عن استدعاء استباقي لطرازها الرائد “جرافيتي” لعام 2026. ورغم أن الاستدعاء شمل 66 وحدة فقط، إلا أن طبيعة الخلل كشفت عن مدى تعقيد سلاسل التوريد العالمية؛ حيث لم يكن السبب عطلاً ميكانيكيًا أو برمجيًا، بل خطأً بسيطًا في تصنيف أغطية المقاعد الأمامية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في حال وقوع حوادث تصادم جانبي.

خطأ التصنيف وخطر الوسائد الهوائية الجانبية

بدأت الأزمة عندما تبين أن المورد المسؤول عن تصنيع أغطية المقاعد "Piston Interiors" قد وضع ملصقات خاطئة على مجموعة من الأغطية المخصصة لسيارة لوسيد جرافيتي.

أدى هذا الخطأ إلى تركيب غطاء مخصص لجهة السائق على جهة الراكب أو العكس؛ ونظرًا لأن الوسائد الهوائية الجانبية مدمجة بدقة داخل هيكل المقعد، فإن وجود غطاء غير متوافق مع الجهة الصحيحة قد يمنع الوسادة من الانفتاح بالسرعة أو الطريقة المطلوبة، مما يعرض الركاب لإصابات جسيمة بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم في لحظة الارتطام.

اكتشاف الخلل في خطوط التجميع المشتركة

يعود الفضل في اكتشاف هذه المشكلة إلى مصنع "Hyundai Transys" المسؤول عن تجميع مقاعد لوسيد، حيث لاحظ العمال في أواخر أكتوبر 2025 وجود ملصق غير صحيح على أحد أغطية مساند الظهر. 

وبناءً على ذلك، أطلقت لوسيد تحقيقًا فوريًا بالتعاون مع الموردين، ليتبين أن حوالي 40% من السيارات الـ 66 المتأثرة قد تحتوي بالفعل على هذا العيب. 

ورغم صغر حجم الاستدعاء، إلا أن الشركة قررت إيقاف تسليم المركبات المشتبه بها مؤقتًا لضمان عدم وصول أي سيارة معيبة إلى الطرقات.

أكدت لوسيد أن الحل بسيط ومباشر، حيث سيقوم الفنيون في مراكز الخدمة بفحص المقاعد الأمامية واستبدال أي أغطية معيبة بأخرى جديدة ومصنفة بشكل صحيح، وذلك دون أي تكلفة إضافية على الملاك. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال خطابات الإخطار الرسمية للمتضررين في مطلع فبراير 2026، مع توفير تعويضات عن أي تكاليف قد يكون الملاك قد تكبدوها قبل الإعلان الرسمي عن الاستدعاء، مما يعكس حرص الشركة على الحفاظ على سمعتها كعلامة تجارية فاخرة تضع الأمان أولاً.

رسالة لوسيد لملاك "جرافيتي" في المنطقة

بالنسبة للملاك في المملكة العربية السعودية والمنطقة، فإن هذا الاستدعاء يعد تنبيهًا تقنيًا محدود النطاق، خاصة وأن معظم الوحدات المتأثرة تم تحديدها بدقة قبل توسع عمليات التسليم العالمية. 

ومع ذلك، تنصح الشركة الملاك دائمًا بالتحقق من رقم الشاسيه (VIN) عبر منصات لوسيد الرسمية أو التواصل مع مركز خدمة العملاء للتأكد من سلامة مركباتهم، مؤكدة أن إجراءات الفحص والتدقيق قد تم رفعها بنسبة 200% لدى الموردين لمنع تكرار مثل هذه الهفوات التصنيعية مستقبلاً.

لوسيد أغطية مقاعد سيارة عيوب سيارات لوسيد عيوب السيارات سيارات

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

رؤية

من التدريب إلى التوظيف المباشر: كيف يسد التعليم التبادلي فجوة المهارات

مؤتمر صحفى

هشام مدكور: العاصمة الجديدة تجسد رؤية الدولة في التطوير القائم على التكنولوجيا والاستدامة

مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الشاملة واستراتيجيات تطوير شركة مصر للطيران

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

