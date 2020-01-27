بخار الماء .. تفاصيل جديدة حول مصرع عروسين أثناء الاستحمام بالإسماعيلية





وكانت النيابة العامة بمحافظة الاسماعيلية، قررت استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثمان عروسين بعد موتهما المفاجيء بسبب استنشاق بخار المياه.





كشف التقرير ملابسات الواقعة، حيث قرر مفتش الصحة، وذلك عقب توقيع الكشف الطبى على العروسين بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقهما بخار ماء السخان وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثتين.





وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع عروسين متزوجين الخميس الماضى داخل حمام الشقة الخاصة بهما.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين لهما مصرع كل " س. ص. ش" 23 عامًا، وعروسه"ر. ر. ع" 22 عامًا، مختنقين داخل حمام منزلهما نتيجة استنشاقهما بخار مياه السخان.





ودلت تحريات العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب عقب فحص الجثتين بانه لا توجد شبهة جنائية .

لقى عريس وعروسة، الخميس الماضى، مصرعهما أثناء الاستحمام، مختنقين داخل حمام شقتهما بسبب استنشاق بخار مياه السخان.