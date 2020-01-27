كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير التعاقد مع إيمونيكي





يذكر أن المقاصة أعلن تولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا لـ أحمد حسام ميدو الذى تم إقالته بعد تدهور النتائج معه بشكل كبير.





حسم مسئولو نادى مصر المقاصة، مصير تولى النيجيري إيمانويل إيمونيكى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لـ أحمد حسام ميدو الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق .واستقر مسئولو نادى مصر المقاصة على عدم التعاقد مع إيمونيكى خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم القناعات الكاملة بقدراته الفنية والتخوف الشديد من فشله مع الفريق وهو ما قد يعرض المقاصة إلى الهبوط إلى دوري القسم الثانى خاصة فى ظل الموقف المتأزم الذى يواجه الفريق بالدوري المصري .وكان إيمونيكى وصل إلى مصر قبل عدة أيام وتم عقد جلسة بالفعل مع مسئولى المقاصة ولكنه لم نيجح فى تقديم أوراق اعتماده لتولى تدريب الفريق ، وتم غلق صفحة التعاقد معه بشكل نهائى.