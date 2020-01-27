الفيروس القاتل في بكين.. تفاصيل أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب كورونا

أكدت وسائل إعلام صينية بينها محطة التلفزيون المركزية CCTV أن العاصمة الصينية بكين سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد يوم الاثنين.





وأوضحت المحطة أن الضحية هو رجل يبلغ 50 عاما اكتشفت إصابته بفيروس كورونا الجديد في 22 يناير، حيث كان في ووهان مركز تفشي الفيروس القاتل.





وأسفر فيروس كورونا الجديد عن مقتل 80 شخصًا وإصابة أكثر من 2700 آخرين في الصين.





كما أعلنت وزارة المالية الصينية، ولجنة الصحة الوطنية (وزارة الصحة)، تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.





وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات جديدة في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل.





وأغلقت المزيد من الشركات الصينية الكبرى أبوابها وطلبت من الموظفين العمل من المنزل، في محاولة للحد من انتشار المرض.‎