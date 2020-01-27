وزير الشباب: تهنئة الرئيس لمنتخب اليد دفعة لعجلة الرياضة المصرية

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهيل منتخب مصر لكرة اليد لألمبياد طوكيو بعد التتويج بالبطولة الأفريقية في تونس.

وقال أشرف صبحي، خلال تصريحات صحفية على هامش استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليوم، في مطار القاهرة، مساء اليوم الأثنين، إن منتخبنا كان على مستوى عالي من الأداء وكان على قدر التنافس، مشيرا إلى أنه تلقى تهنئه من وزير الشباب التونسي يفوز منتخبنا على المنتخب التونسي في نهائي البطولة.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، تهنئه الرئيس السيسي المنتخب تعد دفعة لعجلة الرياضة المصرية وبمثابة تكريم للرياضيين في مصر، وأكد أن منظومة الرياضة المصرية تفكر فيما تقدمه للدولة باستمرار وأن يكون شباب مصر هم أفضل شباب على مستوى العالم يمثلون بلدهم.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد، إلى القاهرة اليوم الاثنين، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة ، التي تقدر بـ 25 ألف يورو ، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.