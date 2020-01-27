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أخبار العالم

ترامب: فلسطين ستقبل خطة السلام.. ونتنياهو: فرصة القرن

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:51 م
ترامب - نتنياهو
ترامب - نتنياهو
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رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح، مؤكدا أن البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء الثلاثاء. 

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال ترامب "على الفلسطينيين أن يعجبوا بخطة السلام لأنها جيدة لهم".

وتابع "خطتي للسلام منطقية جدا للجميع".

فيما  شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي على دعمه لإسرائيل، وأضاف أن خطة ترامب للسلام قد تكون "فرصة القرن". 

وفي وقت سابق رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقي مكالمة هاتفية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن أبو مازن، رفض تلقي مكالمة هاتفية من ترامب.

ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول الفلسطيني الذي رفض ذكر اسمه، أشار  إلى أن الرئيس عباس رفض خلال الأيام الماضية تلقي مكالمة من ترامب، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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