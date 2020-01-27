رئيس الجمعية الوطنية الكينية للنواب: جهود السيسي حلت النزاع بين كينيا والصومال

استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمكتبه جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له.





وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور على عبدالعال بالزخم الإيجابي الذى تشهده العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات التنموية وفقًا لأولويات الأشقاء في كينيا فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية في قطاع البنية التحتية الكينية والتعاون لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاقات الأشقاء الأفارقة من فيروس سي.





كما أعرب الدكتور على عبدالعال عن اهتمام مصر بتعزيز التواجد التجاري والاستثماري في كينيا في ضوء التحركات المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي في إفريقيا كأحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، كما أشاد بالتعاون المصري الكيني وتبادل التأييد على المستوى متعدد الدولي متعدد الأطراف.





على الصعيد البرلماني، أعرب عبدالعال عن تقديره لمستوى العلاقات البرلمانية المصرية الكينية مشيرًا إلى الزيارة التى قام بها سيادته على رأس وفد برلماني إلى كينيا يوليو الماضي، كما أعلن سيادته عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكينية لتشكل قناة فعالة للتواصل بين البلدين الشقيقين.





من جانبه، أعرب جاستن موتوري رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ بدء تلك الزيارة مشيدًا بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات وأعرب السيد رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتى ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين وأكد رئيس الجمعية الوطنية الكينية على أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية مشيرًا إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني، وقدم المسئول الكيني الشكر لمصر لدعم كينيا للترشح لشغل مقعد إفريقيا غير الدائم بمجلس الأمن.





اصطحب الدكتور علي عبدالعال ضيفه في جولة داخل مبنى البرلمان حيث زار الضيف قاعة المجلس كما زار المتحف واستمع إلى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي تمتد إلى أكثر من ١٥٠ عاما.





وأقام الدكتور علي عبدالعال مأدبة عشاء على شرف الضيف الكيني في بهو الشورى بمبنى المجلس.



