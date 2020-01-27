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أخبار العالم

إثيوبيا تسلح جيشها بنظام صاروخي متطور.. ما السر؟

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:18 م
آبي أحمد رئيس وزراء
آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا
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رحيم يسري
كشفت إثيوبيا عن قيام روسيا بتسليمها منظومة الدفاع الصاروخي من طراز Pantir-S1 في نوفمبر.

ويقول السفير الإثيوبي في روسيا أليمايهو تيجينو إن الدولتين عقدتا اجتماع تعاون دفاعي مثمرا في نفس الشهر، وفقا لوكالة الأنباء الاثيوبية.

وبحسب الوكالة "كان الاجتماع ناجحًا جدًا.. وتوصلت اللجنة إلى الكثير من الاتفاقيات".

وأوضح السفير أن الاجتماع القادم سيعقد هذا العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الأرجح في نوفمبر.

وأعرب أليمايهو عن رغبة إثيوبيا في تحديث قواتها المسلحة، وخاصة قدراتها في مجال حفظ السلام ومكافحة الإرهاب ، بالتعاون مع روسيا.

وأضاف "سنواصل العمل مع روسيا لأننا نريد تحديث قواتنا العسكرية.. كما تعلمون ، فإن قواتنا العسكرية قوية جدًا في المنطقة ، وتشارك في عمليات حفظ السلام ، وتعمل على محاربة الإرهاب أيضًا.. وفي هذا الصدد ، نريد دائمًا التعاون مع دول مثل روسيا ".

كما أكد أن إثيوبيا ستواصل المساهمة بقواتها في قوات حفظ السلام الإقليمية لكنها ترحب في الوقت نفسه بالدعم الدولي.

وقال السفير أليمايهو إن إثيوبيا ستكون سعيدة للغاية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة رسمية لإثيوبيا.

وفي وقت سابق، دعا  وزير الخارجية الإثيوبي جدو أندارجاشيو  نظيره الروسي سيرجي لافروف لزيارة إثيوبيا.
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