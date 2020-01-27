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رياضة

صدمة لجماهير الزعيم.. رحيل نجم الهلال السعودي للبرازيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
بات مستقبل النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، "غامضًا" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في ظل اقتراب انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وإدواردو البالغ من العمر 30 سنة، انتقل إلى نادي الهلال، في صيف عام 2015، قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو، حيث أصبح خلال 5 سنوات، الهداف التاريخي لأجانب الزعيم، برصيد 77 هدفًا.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، رفض إدواردو رسميًا، العرض المقدم من إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتجديد عقده.

وكشفت التقارير عن رغبة اللاعب في العودة من جديد، إلى بلاده البرازيل، خلال الفترة المقبلة.
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