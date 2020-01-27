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أخبار العالم

الكويت تمنع دخول 9 وافدين من الصين بسبب كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:44 م
مطار الكويت
مطار الكويت
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قسم الخليج
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في دولة الكويت، الدكتور عبد الله السند، اليوم الاثنين، عن أن السلطات منعت دخول 9 اشخاص قادمين من الصين إلى دولة الكويت كـ «إجراء احترازي» للحيلولة دون انتشار الفيروس الجديد كورونا

وأفادت صحيفة «الراي» بأن المتحدث وزارة الصحة الكويتية قال: إن منع دخول عدد من الركاب إلى البلاد هو إجراء وقائي، يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الجهات الرسمية؛ حفاظا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الكويت

وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق اليوم، عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الدولة

 وقال الوزير الكويتي إن «إجراء منع دخول عدد من المسافرين إلى داخل البلاد يعود لأسباب احترازية»

وأضاف «الإجراء تتخذه كل الدول ضمن تنفيذ خطط للحد من هذا الفيروس، وذلك باستقبال القادمين من الدول المنتشر فيها الوباء، وتضييق النطاق إلى حد الصفات الرسمية فقط»

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