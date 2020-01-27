طلاب جامعة الطفل في زيارة لـ تمريض عين شمس

أصدرت جامعة عين شمس بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه في إطار الأنشطة التى تقوم بها جامعة الطفل جامعة عين شمس لزيادة تنمية قدرات الأطفال والإكتشاف المبكر لمهاراتهم فى مختلف المجالات، زار صباح اليوم ٨٥ طالب من طلاب جامعة الطفل كلية التمريض بالجامعة حيث تستمر فعاليات الزيارة على مدار يومين .

















وخلال الزيارة رحبت أ.د سحر موسى عميدة الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالأطفال، وقاموا بتقديم محاضرة تعريفية عن الكلية وأخرى عن الإسعافات الأولية وأهميتها ،ودور المسعف فى كيفية نقل المصاب لأقرب مستشفى أو وحدة مجهزة.





كما تعرف طلاب جامعة الطفل أيضا على طريقة التعامل مع حالات النزيف والكسور والتنفس الصناعي، وكيفية مواجهة الحالات الحرجة، وقد طبق الأطفال هذا عمليا على المجسمات والعرائس التعليمية بمعامل الكلية من خلال أ.م.د هالة محمد و أ.م.د فريال فؤاد بقسم تمريض صحة المجتمع .





جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية، وتبدأ الأنشطة التعليمية بالجامعات خارج نطاق اليوم الدراسي العادي، وداخل المدارس.. قبل اليوم الدراسي، وأثناء تناول الغذاء، وبعد اليوم الدراسي، وأثناء العطلات والإجازات وغيرها.



