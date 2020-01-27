نفسك تنجح .. حيلة سهلة لتحقيق الأحلام والأهداف

تحقيق الأحلام في حياتنا من أهم الأشياء التى تشغل أذهاننا وأولى خطوات النجاح تبدأ من تحديد أهداف كبيرة نعمل عليها لنصل لها بعد عدة سنوات لرسم مستقبل أفضل.





وذكر موقع " forbes" أن التفكير في الأهداف بشكل عام ومستمر يرهق الذهن والفكر ويصيب الانسان بحالة من التشتت وفقدان الانتباه، والحل يكمن في تحديد أهداف اليومية الصغيرة يساعد بشكل كبير على تنظيم الفكر وعلاج حالة فقدان التركيز والانتباه.





بدلًا من التركيز على أهداف كبيرة طويلة المدى، ابدأ في تحديد أهداف يومية صغيرة، فمن خلال التركيز فقط على ما يجب إنجازه في أي يوم من الأيام ، ستجهز نفسك للنجاح.

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يساعد تحقيق أهداف يومية صغيرة على نجاح العقل ما يزيد العور بالحماس والثقة في النفس ويطلق آلية المكافأة مما يساعد على زيادة إفراز الدوبامين عند تحقيق الهدف المطلوب.