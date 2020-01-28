AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

خاص للستات والبنات فقط .. أسباب تأخر الدورة الشهرية .. و 7 مشروبات غير تقليدية تساعد على نزولها بسرعة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:01 ص
تأخر الدورة الشهرية
تأخر الدورة الشهرية
Advertisements
اسماء محمد - رضوى حسام

- فقدان الوزن والسمنة .. 6 أسباب لتأخر الدورة الشهرية

- منها القرفة.. مشروبات غير متوقعة لعلاج تأخر الدورة الشهرية

من الطبيعي أن تتأخر الدورة الشهرية بعض الأيام عند البنات أو الستات المتزوجات ولكن اذا تكرر هذا الأمر بشكل متزايد أو تأخرت الدورة الشهرية لعدة أيام متتالية فإن هذا يعد مشكلة طبية وتسبب آلاما مزعجة، ولابد من معرفة اسبابها واشهر المشروبات التى تساعد على علاجها .

أسباب تأخر الدورة

نعرض لكم أهم أسباب التى تتسبب في تأخير الدورة الشهرية عند البنات والستات، وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

الإجهاد

التعرض لفترات طويلة من التوتر والضغط العصبي يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية للمرأة ، مما يجعلها أطول أو أقصر ، أو حتى تسبب فترة دورية  ضائعة.

فقدان الوزن

قد يؤدي فقدان الوزن أو ممارسة التمرينات الرياضية إلى فقدان المرأة دورتها الشهرية حيث يمكن أن يؤدي نقص الوزن أو انخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى تغيير مستويات الهرمونات التناسلية ، ويخفضها إلى مستويات لا تحدث فيها الإباضة والحيض.

السمنة

مثلما يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى فقدان المرأة دورتها الشهرية ، فإن زيادة الوزن يمكن أن تؤثر أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة، بل وجدت بعض الأبحاث علاقة بين السمنة وبعض المشكلات والأمراض التناسلية، مثل: متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

تحديد النسل

بعض أنواع  وسائل تنظيم الأسرة والنسل خاصةً الهرمونية ، يمكن أن تتسبب في تأخير الدورة الشهرية لأكثر من شهر ، بعض الهرمونات ، مثل هرمونات البرولاكتين أو الغدة الدرقية ، يمكن أن تتسبب في فقدان المرأة لدورتها الشهرية.

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي واحدة من الاضطرابات الهرمونية الأكثر شيوعا بين النساء في سن الإنجاب، وتسبب تأخر الدورة لفترات طويلة كما تتسبب في ظهور خراجات صغيرة على المبايض وحب الشباب وشعر الوجه والجسم الزائد ، والصلع عند الذكور ، والسمنة.

الحمل

يجب على النساء ألا يستبعدن الحمل كسبب محتمل لتأخر الدورة الشهرية ، حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل، فهناك احتمال بحمل  النساء حتى لو استخدمن وسائل منع الحمل بشكل صحيح.

مشروبات طبيعية لنزول الدورة الشهرية

قد تتعرض بعض الفتيات لتأخر في نزول الدورة الشهرية، مما يجعلها في حاجة لشرب بعض المشروبات الدافئة، حيث تُساعد على تنظيف الرحم من خلال نزول دم الحيض، كما تُسهم في تخفيف الآلام المصاحبة للدورة الشهرية

نشر موقع " health line " بعض المشروبات الأخرى ، وتشمل :

الكمون والحلبة: ويمكن شرب أي من هذه المشروبات مع إضافة القليل من القرفة.

- القرنفل: يعتبر القرنفل من الأعشاب التي تُساعد في نزول الدورة الشهرية بسرعة كما يُنظمها، إلى جانب فوائده في علاج عسر الهضم وانتفاخ المعدة، كما يعالج مُشكلة القيء لدى السيدة الحامل في الأشهر الأولى.

- اليانسون: لليانسون فوائد عديدة للصحة حيث أنه طارد للبلغم، وهو مفيد جدًا خلال الولادة والرضاعة وكذلك سرعة نزول الحيض، ويستخدم مغلي اليانسون لهذه الفوائد قبيل قدوم الدورة الشهرية للإسراع في نزولها.

- الزنجبيل: وهو من المشروبات المفيدة للغاية للدورة الشهرية حيث يُسرع في نزولها ومن فوائده الصحية الوقاية من مرض السكري، حيث يٌقلل نسبة السكر في الدم ويُقلل مستوى الكوليسترول الضار الذي يتراكم في الأودعية الدموية والشرايين.

- شاي البتلات الحمراء : يسمح الشاي بنزول دم الحيض، ومن فوائد الشاي الأخرى أنه يُقلل من حدة الاكتئاب، كما يُمكن من خلاله تنظيم الدورة الشهرية.

-البقدونس: يتم تحضير هذا المشروب من خلال غلي بعض أوراق البقدونس في وعاء من الماء، ويتم شرب كوب مساء كل يوم ويساعد البقدونس على تخفيف التشنجات في البطن المصاحبة للدورة الشهرية، كما يعمل على إرتخاء الأعصاب مما يُسهل نزول الدورة الشهرية.

- عصير الجرجير: يتم فرم حزمتين من الجرجير ومن ثم تصفيتها بقطعة من الشاش، للحصول على عصير الجرجير، ويتم إضافة عصير الجرجير إلى كوب من الماء أو كوب من الحليب وشربه لتسهيل نزول الدورة الشهرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكيس المبايض أبرزها .. أسباب غير متوقعة لتأخر الإنجاب عند السيدات

الرجل أم المرأة.. كلاهما يواجهان مشاكل تتسبب في تأخر الإنجاب.. فحوصات طبية لازمة عليكما إجراؤها بعد مرور عام من الزواج

بديل للأدوية.. 3 مشروبات تخلصك من ألم الدورة الشهرية في فصل الشتاء

لصحة المرأة.. أسباب غير متوقعة لعدم تناسق الثدي

مش هتصدقي.. 5 أسباب غير متوقعة لتأخر الدورة الشهرية

غير القرفة .. 8 مشروبات طبيعية تساعد على نزول الدورة الشهرية

ترشيحاتنا

شهادة خبرة وتصريح سفر.. كيف تستخرج مستندات تأدية الخدمة العسكرية من الانترنت في دقائق.. صور

وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

مشادة كلامية بين مفكر وأستاذ عقيدة حول مسألة فقهية تدرس بالأزهر بـ"كل يوم"

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

أخبار الرياضة.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي.. وأزارو يكشف تفاصيل واقعة تمزيق تيشرت الأحمر.. واستبعاد عواد من لقاء دجلة

شيكابالا يعتذر لإدارة الزمالك عن أزمة مباراة مازيمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل