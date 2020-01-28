5 محافظات تحتفي بذكرى ميلاد يوسف شاهين الـ94 بعروض لأفلامه

يعرض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، اليوم الثلاثاء، مجموعة مختارة من أفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، بالفروع الثقافية التابعة له بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، والمنوفية)، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ94 لميلاد شاهين.



وقال أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، في تصريح ، أن عروض أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين تستمر حتى بعد غد الخميس؛ حيث تقدم بالتعاون مع الإدارة المركزيه للشئون الفنية، والإدارة العامة للثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.