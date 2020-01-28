AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالعزيز يكشف النقاب عن كواليس خلافه مع حسني عبد ربه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:45 ص
محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز
Advertisements
منتصر الرفاعي - حسن العمدة
كشف محمود عبدالعزيز، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن كواليس أزمته مع حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وقال عبدالعزيز خلال حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة بقناة الزمالك:" اختلفت في أكثر من مرة مع حسني عبدربه سواء داخل أو خارج الملعب".

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي:" حسني عبدربه يتدخل في عقود اللاعبين على الرغم من أنه كان يتقاضى أكثر منها عشرات المرات".

وتابع تصريحاته:" ليس من حق شخص أن يتحدث ويعترض عن أرزاق البشر، خاصةً إذا كان يحصل على أضعافها".

وأنهى حديثه مؤكدًا أن عبدربه كثير الحديث عن خدمة نادي الإسماعيلي، قائلًا:"الحقيقة أنها لم تكن خدمات بل عمل مثل أي عمل اّخر وبمقابل مالي كبير وليس على سبيل العمل الخدمي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدي النقاز يكشف كواليس وتفاصيل أزمته مع الزمالك وحقيقة حديثه مع ساسي

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

أخبار الرياضة.. كاف يتحدى الزمالك.. محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد

حسن شحاتة وطاهر ابوزيد وغريب أبرز نجوم الرياضة فى عزاء شقيقة مرتضى منصور|شاهد

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو

نجم الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن عودته للملاعب

ترشيحاتنا

تناولها فورًا..أطعمة ومشروبات لـ علاج الحموضة

توجب لك الجنة.. البحوث الإسلامية توصي بـ ركعتين لا يصليهما الكثيرون

وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

عدلي القيعي: الأهلي يمر بأسوأ سيناريو في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي.. وأزارو يكشف تفاصيل واقعة تمزيق تيشرت الأحمر.. واستبعاد عواد من لقاء دجلة

ببنطلون جلد.. هنادي مهنى تخضع لجلسة تصوير جريئة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخار .. صناعة تواجه الحداثة والاندثار في الوادي الجديد

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025