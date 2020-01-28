عبدالعزيز يكشف النقاب عن كواليس خلافه مع حسني عبد ربه

كشف محمود عبدالعزيز، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن كواليس أزمته مع حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.





وقال عبدالعزيز خلال حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة بقناة الزمالك:" اختلفت في أكثر من مرة مع حسني عبدربه سواء داخل أو خارج الملعب".





وأوضح نجم الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي:" حسني عبدربه يتدخل في عقود اللاعبين على الرغم من أنه كان يتقاضى أكثر منها عشرات المرات".





وتابع تصريحاته:" ليس من حق شخص أن يتحدث ويعترض عن أرزاق البشر، خاصةً إذا كان يحصل على أضعافها".





وأنهى حديثه مؤكدًا أن عبدربه كثير الحديث عن خدمة نادي الإسماعيلي، قائلًا:"الحقيقة أنها لم تكن خدمات بل عمل مثل أي عمل اّخر وبمقابل مالي كبير وليس على سبيل العمل الخدمي".