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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض ترفع مستوى تحذيرها من السفر للصين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:47 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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أ ش أ

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، مستوى التحذير للمواطنين الأمريكيين من السفر للصين، إلى المستوى 3، وذلك في ضوء التفشي السريع لفيروس الجهاز التنفسي "كورونا"، والذي أدى لوفاة 106 شخصا على الأقل وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.


ودَعَت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى الصين بسبب تفشي الفيروس، ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى إقليم هوباي الذي يضم مدينة ووهان التي بدأ انتشار الفيروس منها إلى المستوى الرابع، محذرة من أي سفر إلى هناك، وأشارت إلى أن المسئولين الأمريكيين لديهم "قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ إلى المواطنين الأمريكيين في الإقليم".

بدورها، دعت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها -وهي مؤسسة وطنية أمريكية- مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين، مشددة على ضرورة عدم تعامل المسافرين هناك مع المصابين بالفيروس أو الذهاب إلى أسواق تجارة الحيوانات أو المنتجات الحيوانية.

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