مصعد هدية من الهيئة العربية للتصنيع لمبنى إدارة جامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على قبول التبرع المقدم من الهيئة العربية للتصنيع والخاص بتركيب مصعد " أسانسير" جديد داخل مبنى إدارة الجامعة.

ووجه السعيد الشكر للفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع على تعاونهم مع جامعة بنها ، مؤكدا أن المصعد الجديد سوف يخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والكثير من المترددين على الجامعة يوميا لإنهاء خدماتهم فى القطاعات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة، إن أعمال توريد وتركيب المصعد الجديد لن يكلف الجامعة جنيهًا واحدًا، حيث ستتولى الهيئة العربية للتصنيع أعمال التركيب مجانا ودون أى مقابل.