KMG تطلق استراتيجيتها الجديدة مع Vivo لتقديم أجهزة وحلول ابتكارية

كشفت شركة كي ام جي " KMG " ، المصرية المتخصصة فى مجال توزيع الهواتف المحمولة ، عن توسعها فى تطبيق استراتيجية الشراكة مع شركة فيفو " Vivo " ، العالمية المتخصصة فى تطوير الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية ، من خلال تقديم مجموعة من الأجهزة والحلول الابتكارية التى ستساهم فى تطوير سوق الهواتف الذكية المصرية وتلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين الحاليين ، وتنويع الخيارات المتاحة أمامهم، وجذب قطاع كبير من المستخدمين الجدد خلال العام الحالى وفى نفس الوقت إتاحة تجربة "استثنائية" تجمع بين التميز ومليئة بالاحترافية والاثارة لاستخدام الهواتف الذكية.





صرح بذلك كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة " KMG "، وقال إن الشركة تعتمد على خبراتها الطويلة التى تمتد لنحو 17 عاما بالسوق المصرى وتحقيق العديد من قصص النجاح فى عالم توزيع الهواتف المحمولة، حيث كنا على موعد لتحقيق قفزة نوعية فى عالم توزيع الهواتف المحمولة بعد توقيعنا لاتفاقية توزيع مع شركة " فيفو " ، إذ تم إطلاق الهاتفين الذكيين S1 و V17 Pro. بالسوق المصرى ، ونستهدف تقديم تشكيلة متنوعة من الهواتف التى ارتكزت على الجمع بين التصميم العصرى وأحدث التقنيات وسهولة الاستخدام والتكلفة المنافسة حتى أصبحت " كي ام جي " تشكل أحد أهم اللاعبين والشريك الاستراتيجي في توزيع عدد من أهم العلامات التجارية بالسوق المحلى لأجهزة الهواتف الذكية.





وعن استراتيجية شركة "KMG" لتعزيز تواجد علامة تجارية عالمية جديدة "Vivo " للهواتف بسوق الهواتف المصرى أشار كريم إلى أنها تعتمد على عدة محاور أولها وأهمها التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة على مستوى جميع المحافظات لنكون أقرب لعملائنا ولذلك نعطى الأولوية للاهتمام بهذا الجانب لتنمية السوق وتطويره حتى فى وسائل الدعاية واختيار الأنسب وفقا لرؤية الشركة وأهدافها.

أضاف المحور الثانى لاستراتيجيتنا هو اختبار الفئة المستهدفة من الهواتف وهم فئة الشباب بصفة خاصة والعمل على دراسة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم حيث قمنا فى مصر بتاسيس فريق خاص من الموظفين والذى يعمل بمثابة حلقة وصل بين المستخدم المصرى وبين شركائنا من شركات انتاج الهواتف المحمولة من خلال التفاعل وإنشاء جروب أو منتدى على شبكات التواصل الاجتماعى العالمية، الفيسبوك وتويتر ، لمعرفة مقترحاتهم واستفسارهم ويقوم هذا القسم بنقل هذه المطالب مباشرة الى قسم التطوير بشركات انتاج الهواتف المحمولة لمراعاة إيجاد الحلول المناسبة لها فى إصدار التحديثات الجديدة .

وأوضح المحور الثالث يتمثل فى التوسع فى نقاط البيع والتوزيع على مستوى جميع المحافظات بجانب ابرام اتفاقيات تعاون للتواجد فى المراكز التجارية الكبرى لخدمة عدد كبير من المستخدمين.

أشار رئيس مجلس إدارة شركة "KMG" إلى أن التليفون الذكى أصبح مكون أساسى للكثير من المواطنين لذلك نحرص على توفير أداة مناسبة لمختلف فئات المستخدمين سواء للمؤسسات أو الإفراد وكذلك الطلاب واستخدامه فى التعليم الذكى من خلال تشكيلة متنوعة من الهواتف تتميز بالجمع بين المواصفات الفنية العالية والجودة وكذلك الأسعار التنافسية وهو ما يشكل الخلطة السحرية بالنسبة لنا لتلبية احتياجات المستخدم المحلى بجانب الاهتمام بالجودة اذ نحرص على التعاون مع شركات عالمية تتميز بمستوى كفاءة عالية فى تصنيع الهواتف المحمولة وتطبيق اعلى المواصفات الفنية العالمية واستخدام مكونات ومواد ابتكارية تتمير بالجودة علاوة على جمال التصميم .