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حوادث

شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:50 ص
عروض الخيالة باكاديمية
عروض الخيالة باكاديمية الشرطة
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مصطفى الرماح
قام طلبة كلية الشرطة بعمل عروض الفروسية والتى أثبتوا من خلالها مهارات كبيرة فى التقاط الأهداف.

ويقام الحفل برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإشراف قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، بمناسبة مرور ٦٨ عاما على ذكرى استبسال الشرطة المصرية أمام العدو الإنجليزي في الإسماعيلية، ورفضهم تسليم مبنى المحافظة لهم والوقوف أمام مدافع ودبابات المحتل الإنجليزي يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢، وخاضوا معركة شرسة بعد توجيهات فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بعدم الاستسلام لهم والمقاومة وقد أسفرت تلك المعركة استشهاد أكثر من 50 وإصابة 80 من رجال الشرطة البواسل.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا.

وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨
شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨
شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨
شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨
شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨
شاهد .. عروض الخيالة بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيدها ال٦٨
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