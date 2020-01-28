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أخبار العالم

قبل الإعلان عن صفقة القرن.. روسيا: أمريكا تجاهلتنا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:50 ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
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شيماء مصطفى
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن.

ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، أكد المندوب الروسي: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مرارا أن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد قال في 2 أكتوبر الماضي، أمام منتدى فالداي أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى رفض حل الدولتين، فيما ذكر مسؤولون أمريكيون أن 

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).

وقبل استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بينامين نتنياهو، أشار ترامب إلى أن "خطة السلام بين فلسطين وإسرائيل قد تكون لديها فرصة للنجاح"، لافتا إلى أن الخطة منطقية جدا للجميع.
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