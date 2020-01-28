يخدم 22 ألف مواطن.. محافظ سوهاج يتفقد إنشاءات مشروع صرف الهجارسة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي ومعالجة المياه بالهجارسة، بتكلفة إجمالية 89 مليونا و340 ألفا و317 جنيها، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لخدمة 14 ألفا و646 مواطنا، بقرى " الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل " بمركز ومدينة سوهاج.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية بالمشروع، اهتمام القيادة السياسية بإقامة المشروعات التنموية خاصة في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتمامها بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة، لتكون محافظة سوهاج في أولى المحافظات لدفع عجلة التنمية بها، وذلك من خلال برنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وبمشاركة الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وكشف "الفقي" أن مشروع الصرف الصحي ومعالجة المياه لقرى" الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل بحري"، من المشروعات التنموية الاستراتيجية الضخمة التي تجري حاليا بسوهاج، لافتا إلى أن المشروع يخدم 22 ألف 423 مواطن بحلول عام 2057.

ومن جانبه أوضح المهندس أبو ضيف محمد رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المشروع يتكون من 4 أجزاء، الأول " استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى الهجارسة، أولاد غريب، الكوامل"، بتكلفة قدرها 12 مليون و922 ألف و150 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز به 61%، ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل القادم .

وقال أن الجزء الثاني من المشروع هو "استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج"، بتكلفة 40 مليون و210 ألف و531 جنيها، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت 55%، ومن المتوقع الانتهاء منه في يونيو القادم، مضيفا أن الجزء الثالث من المشروع هو "استكمال وتأهيل شبكات الانحدار لقرى " الهجارسة، أولاد غريب، الكوامل"، بتكلفة 9 مليون و724 ألف و328 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن 88%.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات أن الجزء الرابع من المشروع هو "تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة" على مساحة 42 فدان، بتكلفة 26 مليون و483 ألف و308 جنيها، وقد وصلت نسبة الإنجاز بها 49%، ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس القادم .

افق المحافظ خلال الجولة كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .