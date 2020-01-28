فريق سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج.. اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي، فريق سبورتنج في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.





وتقام المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعي الأهلي للفوز بها ومواصلة الانتصارات والعروض الجيدة التي يقدمها في دوري السوبر، خاصة أنه حقق الفوز في الجولات الثلاثة السابقة.





ومن المنتظر أن تعود اللاعبة شاكيلا للمشاركة مع الفريق أمام فريق سبورتنج بعد اكتمال شفائها من الإصابة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.



