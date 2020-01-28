شاهد.. بروفات الملتقى المسرحي الأول للموهوبين بالبحيرة

شهد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ورشة عمل لتدريب الطلبة المشاركين في ملتقى المسرح الأول للموهوبين فى مجال التمثيل والإخراج.





بحضور 103 طلاب وطالبة من جميع الإدارات التعليمية بجميع مراحلها تمهيدا لبدء فعاليات الملتقى المسرحى الأول.









ووجه وكيل تعليم البحيرة بضرورة الاهتمام بالطلاب الموهوبين وتشجيعهم وتقديم يد العون لهم من أجل الارتقاء بهم وتنمية تلك المواهب والعمل على رعايتها وتوفير كل الدعم لهم.



