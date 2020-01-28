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برلمان

بحضور وزير التنمية المحلية.. عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:03 م
د. علي عبدالعال رئيس
د. علي عبدالعال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، استعراض عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وحضر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة اختصاصات نواب المحافظين، حيث أكد حقهم في العودة لمناصبهم عقب انتهاء فترة عملهم في السلكة التنفيذية.

وقدم عدد كبير من النواب، العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية لوزارة التنمية المحلية بسبب المشكلات اليومية التي يتعرض لها المواطنين.
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