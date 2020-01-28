بنسبة نجاح 85.2٪.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 85.2٪، وذلك بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم .





و بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85421 طالبا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 83395 طالبا وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات بلغت 88.6٪، بإجمالي 71025 طالبا وطالبة.





وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.





أما عن ترتيب نسب النجاح في الإدارات التعليمية، فقد بلغت نسبة النجاح في إدارة الجمرك 98٪، ونسبة النجاح في إدارة العجمي التعليمية وصلت إلى 95.3٪، ونسبة النجاح في إدارة غرب التعليمية 93.3٪.





وبلغت نسبة النجاح في شرق التعليمية 91.9٪، أما عن نسبة إدارة وسط التعليمية 85.2٪، وفي إدارة منتزه التعليمية 80.2٪، وإدارة العامرية فبلغت 70.7٪، أما نسبة النجاح فى إدارة برج العرب 70.1٪.