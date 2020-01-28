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تعليم

برقم الجلوس..احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس .. اضغط هنا 

كان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرسة الطبرى الإعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2019 /2020 الخميس قبل الماضي والتي بدأت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وذكر المحافظ أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة .

وأضاف المحافظ أن عدد اللجان بمدرسة الطبرى 21 لجنة تضم 453 طالبا من بينهم 3 طلاب فى لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج مشيرًا إلى أن الطلاب أكدوا بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط .

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .

وذكر المحافظ إالى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن .

وطالب المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال اجازة منتصف العام فى الأنشطة الطلابية وعمل الصيانات البسيطة التى تحتاجها المدارس.

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