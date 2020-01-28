انتبهي ..أسباب تؤكد تعرض ابنتك صاحبة الـ7 سنوات للبلوغ المبكر

انتشر فى الأونة الأخيرة معاناة بعض الأمهات من مشكلة البلوغ المبكر عند الفتيات وأن الفتيات أكثر عرضة له من الولاد ،وهذا يشعرهم بالقلق الشديد تجاه أطفالهم الذين لم يصبحوا فاجأة أطفال فى عمر ال7 وال 8 سنوات لتصبح آنسة ، لتشعر الأم بان عليها الأنتباه جيدا والتوجه للطبيب فورا لاكتشاف ما هى الأسباب أو الخلل الهرمونى الذى جعل ابنتها عرضة للبلوغ المبكر ،مع الاختلاف عن أقرانها فى نفس العمر.





وقالت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء والتوليد ، أن بدأ الفتيات في سن البلوغ بين سن 8 و 13 عامًا ، لكن بعضهن سيبدأن بتطوير الثديين ، أو شعر العانة ، أو رائحة الجسم قبل سن الثامنة، والمصطلح التقني لهذا هو البلوغ المبكر، لافتة الى أن الفتيات أكثر عرضة من الأولاد لتطوير البلوغ المبكر.





وكشفت " سلمى " فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد " عن علامات وأسباب تعرض الفتيات للبلوغ المبكر .









وتابعت: "عادة ما يكون نمو الثدي أول علامة على البلوغ لدى الفتيات، و قد تلاحظ أولًا تلالًا صغيرة أسفل منطقة الحلمة، قد يبدأ أحد الثديين بالنمو في وقت مبكر عن الآخر.





واضافة : غالبًا ما يتبع ذلك نمو شعر العانة ، ورائحة الجسم (من الغدد العرقية الأكثر نشاطًا) ، وحب الشباب (من الغدد الزيتية الأكثر نشاطًا، من المحتمل أن تنمو ابنتك أيضًا بعدة بوصات في الطول وتطور منطقة الخصر على نطاق أوسع و خصر أنحل خلال فترة البلوغ.





وأشارت " استشارى النساء " الى أن الفتاة صاحبة البلوغ المبكر "قد تصبح مزاجية وسريعة الانفعال، من المحتمل أن تصاب بمخاط أبيض أو أصفر من المهبل وستبدأ في الحيض في أي مكان من سنة إلى ثلاث سنوات بعد بدء ثدييها، و يظهر شعر الإبط أيضًا عادة بالقرب من نهاية البلوغ، تستغرق العملية بأكملها عادة ما بين عامين ونصف إلى ثلاث سنوات ، لكن قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.





واوضحت : إذا بدأت هذه الأشياء في الحدوث في سن السابعة أو الثامنة ، فقد يبدو ذلك مبكرًا جدًا بالنسبة لك ، ولكنه في حدود المعدل الطبيعي.





إذا كانت ابنتك تبلغ من العمر 7 سنوات أو أقل وتظهر عليها علامات البلوغ ، فأخبر طبيبك بذلك.





أسباب البلوغ المبكر :





وتابعت: "المصطلح الطبي لمعظم حالات البلوغ المبكر هو البلوغ المبكر (CPP) ، حيث ينشط المهاد والغدة النخامية ويبدأ في إنتاج الهرمونات في وقت مبكر عن المعتاد. لا يوجد عادة سبب طبي أساسي لهذا التنشيط - في البلوغ يبدأ ببساطة في وقت مبكر لأسباب لا يفهمها العلماء تمامًا.





ونوهت: "يعتقد بعض الخبراء أن الوراثة قد تلعب دورًا في CPP، ،والأمهات اللائي لديهن دورتهن الأولى في سن العاشرة أو أصغر لديهن بنات أكثر عرضة لتطوير CPP.

واضافت : "حوالي 10 إلى 20 في المائة من CPP ناتجة عن حالات طبية مثل:





آفات الدماغ أو الحبل الشوكي

مشكلة هيكلية في الدماغ

إشعاع الجهاز العصبي المركزي (لعلاج السرطان)

اضطراب وراثي

قصور الغدة الدرقية





ونوهت " سلمى " الى ما أثبتته بعض الدراسات الحديثة الى أن هناك شكلا آخر من البلوغ المبكر - على الرغم من أندر من CPP - يسمى البلوغ المبكر المحيط (PPP)، في هذه الحالة ، تبدأ المبايض أو الغدة الكظرية في صنع الهرمونات في وقت مبكر عن المعتاد، الأسباب المحتملة لـ PPP بما في ذلك ما يلي:





كيس مبيض أو ورم

ورم الغدة الكظرية

قصور الغدة الدرقية

اضطراب وراثي