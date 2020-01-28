سينما مجانية يقدمها معرض الكتاب للجمهور.. تعرف على التفاصيل

ضمن المستحدثات الجديدة التى يقدمها معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 لجمهوره تأتى قاعة السينما بما تقدمه من أفلام مختلفة وندوات فنية كاكبر عوامل الجذب للأطفال والكبار من جمهور المعرض الذي يحرص خلال زيارته للمعرض على عدم تفويت فرصة خوض تجربة مشاهدة الأفلام داخل قاعة السينما بالمعرض.





نموذج محاكاة فريد لقاعات السينما المعروفة تم إنشاء قاعة السينما بمعرض الكتاب هذا العام بعناية فائقة تراعى محاكاة تجربة دخول السينما من وسائل عرض وأنظمة صوتية متطورة وديكورات تماما وكأنك داخل قاعة سينما حقيقية.





يأتى كل هذا فضلا عن مجموعة الأفلام المنتقاة بعناية التى تعرض داخل قاعة السينما والتى تعطيك تجربة مشاهدة واستمتع مختلفة للشاشة الفضية فما بين الأفلام التسجيلية الهادف والروائية القصيرة والطويلة تستطيع أن تخرج برسالة ثقافية مختلفة قد تكون جديدة على الملتقى العادى من جمهور المعرض ممن لم يتعودون على مشاهدة هذه الأفلام، والتى نجحت فى جذب عدد كبير من جمهور المعرض الذى ملأ قاعة السينما عن آخرها منذ اليوم الأول.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.



