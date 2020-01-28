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محافظات

بنسبة نجاح 72%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:12 م
محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
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محمد الصاحى
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، الثلاثاء 2020/1/28 نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 72,8%، وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسب نجاح وصلت لـ 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي في مادة الدراسات الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبه، أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.
 
وأوضح خالد حجازى، في تصريحات له، أنه من المقرر أن تتاح النتيجة بجميع المدارس عقب اعتمادها غدا من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.
 
بنسبة نجاح 72%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
بنسبة نجاح 72%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
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