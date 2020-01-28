القباج تزور مؤسسة التثقيف الفكري بمركز سمالوط في المنيا ..صور

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة التثقيف الفكري التابعة لجمعية الشروق بمركز سمالوط بالمنيا، وذلك خلال جولتها الحالية لمحافظة المنيا؛ واستقبلها أبناء الدار بعروض فنون شعبية.

وتفقدت القباج غرف المؤسسة واطلعت على الأنشطة الموجودة بها، ثم شاهدت عرضا مسرحيا نفذه أبناء المؤسسة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تفقدت عيادة 2 كفايه بسمالوط، والتي تشرف عليها جمعية النهوض بالمرأة إحدى الجمعيات المنفذة لمشروع 2 كفاية الذي يستهدف المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.





وكان في استقبالها عدد من الأطفال من أسر تكافل وكرامة والتقت القباج بعدد من المثقفات الريفيات المشاركات بحملات طرق الأبواب بمحافظة المنيا.





وفي بداية كلمتها؛ أعربت القباج عن سعادتها وفخرها بالتواجد ضمن مشروع كبير تولي له وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا، كما أعربت عن فخرها بدور المثقفات والرائدات الريفيات، مشيرة إلى أنهم يساهمن في تشكيل الوعي المجتمعي.