طاقم حكام غيني لـ مباراة نواذيبو وبيراميدز في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز في لقاء كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويستضيف بيراميدز فريق نواذيبو، في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.





يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية من الجولة الرابعة كأول المجموعة بعد وصوله للنقطة ١٢ من ٤ انتصارات متتالية.