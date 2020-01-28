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أخبار البلد

"المحامين" توفر منحة مجانية للغة الإنجليزية القانونية بالجامعة الأمريكية.. تفاصيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، عن توافر منحة مجانية بعنوان "برنامج اللغة الإنجليزية القانونية"، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين النقابة والجامعة. 

من جانبه، قال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة التدريب بها، إن المنحة تأتي في إطار برنامج محامي المستقبل، واهتمام النقيب العام بتطوير أدوات المحامي وبناء قدراته وخاصة الشباب منهم، موضحا أن مدة المنحة 4 أشهر.  

وأوضح "أحمد"، أن التقديم للمنحة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1 فبراير عبر البريد الالكتروني [email protected] ، مضيفا: "يتم إرسال السيرة الذاتية ونبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص".  

وتابع: "ترد الجامعة ببريد إلكتروني للمقبولين بالمنحة، ثم تسدد 200 جنيه رسوم المنحة خلال يومي 5 و6 فبراير بفرع الجامعة الأمريكية بالفلكي، ويخضع المتقدم لاختبار إيجادة اللغة الإنكليزية يجب اجتيازه بنسبة 80%، وأن يكون مسدد لاشتراك النقابة لعام 2019".
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