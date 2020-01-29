برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات السياحة لهذا السبب

طالب أمين مسعود عضو لجنة السياحة بالبرلمان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة حل مشكلة زيادة أسعار تأشيرات الحج، موضحًا أن الحج ليس بالأمر السهل الذي يمكن الاستغناء عنه فهو ركن من أركان الإسلام ويجب أن نقدم الرعاية والمساعدة اللازمة لمن يقوم به

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن لجنة السياحة بالبرلمان ستقوم بتنفيذ كل ما بوسعها للمساعدة في تسهيل استخراج التأشيرات باسعارها الطبيعية ،مطالبًا بتشديد الرقابة علي شركات السياحة للقضاء على السوق السوداء

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن شركات السياحة هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار التأشيرات مؤكدًا على ضرورة وضع

أساليب عقاب لردع تلك الشركات عن المخالفة مثل إلغاء ترخيصها



