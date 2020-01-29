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برلمان

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات السياحة لهذا السبب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:01 ص
مطار القاهرة - أرشفية
مطار القاهرة - أرشفية
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القسم السياسي

 

طالب أمين مسعود عضو لجنة السياحة بالبرلمان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة حل مشكلة زيادة أسعار تأشيرات الحج، موضحًا أن الحج  ليس بالأمر السهل الذي يمكن الاستغناء عنه فهو ركن من أركان الإسلام ويجب أن نقدم الرعاية والمساعدة اللازمة لمن يقوم به

 

وقال  مسعود في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن لجنة السياحة بالبرلمان ستقوم بتنفيذ كل ما بوسعها للمساعدة في تسهيل استخراج التأشيرات باسعارها الطبيعية ،مطالبًا بتشديد الرقابة علي شركات السياحة للقضاء على السوق السوداء


وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن شركات السياحة هي السبب الرئيسي في زيادة أسعار التأشيرات مؤكدًا على ضرورة وضع

أساليب عقاب لردع تلك الشركات عن المخالفة مثل إلغاء ترخيصها


يأتى ذلك بعد أن تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تضرر المواطنين من ارتفاع سعر تأشيرات الحج والعمرة ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.

ولفت النائب، إلى تضرر المواطنين من الارتفاع الباهظ في أسعار التأشيرات التي منعتهم من أداء شعائرهم الدينية للعمرة والحج، وذلك بسبب شركات السياحة التي تقوم ببيع التأشيرات في غير الأوقات المخصصة لها وبسعر مضاعف.

وأوضح أنه على سبيل المثال يتم بيع تأشيرات شعبان في رمضان بأضعاف السعر المحدد، حيث بلغ سعر التأشيرة في السوق السوداء ٩٢٥٠ جنيها بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز ٣٥٠٠ جنيه.

وأضاف أنه نظرًا لتضرر المواطنين من هذا الارتفاع في أسعار التأشيرات بسبب جشع بعض شركات السياحة، مما صعب عليهم تحقيق حلمهم بأداء مناسك الحج والعمرة، فيجب تدخل اللجنة الدينية في هذا الأمر.


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