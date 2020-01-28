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فن

بنتي ربنا يخليكي ليا.. عمر طلعت زكريا بصحبة شقيقته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:53 م
عمر وايمى طلعت
عمر وايمى طلعت
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محمد بدران
نشر الفنان عمر طلعت زكريا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

وظهر "عمر" برفقة شقيقته الفنانة ايمى طلعت زكريا، وعلق على الصورة قائلًا: "ربنا يخليكى ليا بحبك اوى بنتى"، ونالت إعجاب متابعيه.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.
بنتي ربنا يخليكي ليا.. عمر طلعت زكريا بصحبة شقيقته
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