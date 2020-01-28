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منوعات

لتوفير إنترنت ثابت وسريع.. SpaceX تستعد لـ إطلاق 60 قمرا صناعيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:03 م
صاروخ
صاروخ
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أماني إبراهيم
تستعد وكالة SpaceX لعلوم الفضاء لإعادة محاولة إطلاق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للاتصالات Starlink، غدا الأربعاء، بعد تأجيل إطلاقها أمس الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية.


ومن المقرر إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية التي يصل عددها إلى 60 قمرا صناعيا بهدف تحسين خدمات الإنترنت، غدا في الساعة 9:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وستقوم اسبيس إكس ببث الحدث بأكمله من البداية حتى النهاية.


وستنشر الشركة مقطع الفيديو على حسابها بموقع YouTube بخاصية البث المباشر، حتى انتهاء المهمة، وستنطلق الصواريخ من القاعدة بـ فلوريدا، وسيشمل الإطلاق استخدام صواريخ من طراز Falcon 9.


وسيتم استخدام الأقمار الصناعية Starlink الخاصة بـ SpaceX في أغراض هامة، ولكن علماء الفلك غير راضين حتى الآن عن الأقمار الصناعية، خاصة بعد تعثر إطلاقها أمس.


أما الهدف من المشروع "ستارلينك" فهو توفير وصول ثابت للإنترنت بسرعة عالية، للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، من خلال مجموعة كبيرة من أقمار الإنترنت واسعة النطاق في مدار أرضي منخفض.
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