هتقعد معاكي شهور .. طريقة عجيبة لتخزين البطاطس أطول فترة بقشرها

تعتبر البطاطس عنصر اساسي في النظام الغذائي اليومي، فهي يمكن تناولها بعدة أشكال، كما انها من اكثر الخضراوات المفضلة لدى العديد من الاشخاص، مما يتطلب تواجد البطاطس لفترات طويلة في المنزل، نشر " health line " افضل طريقة لتخزين البطاطس لأطول فترة.

- يجب إزالة الحبات المتشققة وذات البقع البنية الغامقة لأنها أكثر عرضة للتعفن، وسوف تصيب باقي الحبات، وكذلك البطاطس التي تحتوي على البراعم.

- ننقل البطاطس لوعاء جيد التهوية، أو لكيس قماشي جيد التهوية.

- ويمكننا زيادة عمر البطاطس عن طريق إضافة حبة من التفاح للكيس، أو عن طريق تخزينها قريبًا من كيس تخزين الليمون الطازج.

- نحفظ البطاطس بمكان جاف ومظلم لأن الضوء والرطوبة تزيد من العفونة الخضراء على البطاطس مما يتسبب في التسمم ، لذلك نتجنب غسيلها قبل التخزين كي تبقى جافة من الداخل.

- نحفظ البطاطس في مكان بارد، مع العلم إن التبريد الطويل للبطاطس من شأنه أن يُحولها للنوع الحلو، وقد يتغير لونها للغامق أيضًا، ولكنها تبقى ناضجة وصالحة للأكل، وإنها سوف تعود إلى لونها الأصلي عندما تصبح بدرجة حرارة الغرفة، لذلك نتركها خارج البراد قليلًا قبل الاستعمال.