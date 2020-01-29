فيروس كورونا يهدد مستقبل iPhone و AirPods.. تعرف على التفاصيل

يبدو أن المصائب لا تأتى فرادى، فبعد تفشى فيروس كورونا فى الصين وحصده العديد من الأرواح، سيهدد أيضًا مستقبل صناعة هاتف آيفون الأشهر فى العالم، والذى يتم إنتاجه داخل مصانع آبل فى الصين، الأمر الذى سيسبب تهديد ضخم لميزانية عملاقة بحجم مليارات الدولارات فى الشهرين القادمين.





وبحسب 9to5mac التقنى، قررت حكومة الصين فرض الحجر الصحى والقيود الاصارمة على المسافرين فى محاولة مستميتة منها للحد من انتشار الفيروس القاتل الذى يحصد فى الأرواح بدون مقابل، حتى أن العمال طلب منهم البقاء في منازلهم لحين القضاء على كورونا.





وحصد فيروس كورونا حتى الآن أكثر من حياة 700 شخص من 17 دولة حول العالم، بينما كانت النسبة الـكبر فى الصين تحديدًا بـ ووهان، وتم وضعها بالكامل تحت الحجر الصحى وإغلاق كل وسائل المواصلات العامة من وإلى المدينة، إلا أن الأزمة الحقيقة أكبر من حدود المدينة وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات بتقييد السفر من و إلى الصين، وحتى داخلها.