سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

قال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إنه لا إصابات بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر.





وأضاف لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، خلال لقاء على قناة الحياة، أن الصين لديها اهتمام كبير بصحة المواطنين سواء فى مصر و الصين.





وأشار سفير الصين بالقاهرة، إلى أن هناك تواصلا تاما وتعاونا مع وزارتى الخارجية والصحة فى مصر لمنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد.





وأشار إلى أن الحكومة المصرية وسلطات الحجر الصحى تقومان بالإجراءات اللازمة حيال الفيروس ووضع آلية دائمة لمواجهته.





وتابع أنه لا يوجد أية حالات بين الصينيين فى مصر مصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه من المقرر مغادرة كافة السائحين الصينيين مصر فى غضون خمسة أيام.