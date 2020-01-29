طالب مصري في الصين: لا نستطيع الخروج من سكن الجامعة.. و«ووهان» لا توجد بها مواصلات.. شاهد

قال علي عطية ، طالب ماجستير هندسة في جامعة ووهان للغزل والنسيج، إنني متواجد في الصين أنا و10 من الأصدقاء ولا نستطيع الخروج من سكن الجامعة منذ يوم 22 /1 منذ فرض الحجر الصحي.





وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن ووهان لا توجد بها مواصلات كما أننا إذا أردنا الذهاب إلى الماركت يتم إجراء بعض الفحوصات للحفاظ علي سلامتنا ومنها قياس درجة حرارة الجسم.





وأوضح أن هناك إعلانات تحذر من عدم ارتداء الكمامة كما أنه لا يوجد أحد في الصين لا يرتدي الكمامة.





وتابع: أن هناك نقصاً في الخضروات والفاكهة بسبب أنها من الممكن أن تكون حاملة لهذا الفيروس.





واستكمل أن هناك زيادة في أسعار المنتجات بحد كبير بسبب الرقابة الزائدة على الطعام حتى يصل إلى الناس دون أن يحمل الفيروس.