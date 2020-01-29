هاني حتحوت: كارتيرون كان تائها أمام مدرب دجلة والزمالك أفلت من هزيمة.. فيديو

قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن فريق الزمالك، أفلت من الهزيمة أمام وادى دجلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء، بالدورى.





وأضاف الإعلامي، هاني حتحوت من خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك ظهر تائها أمام بوادى دجلة.





وأوضح هانى حتحوت، إن الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين، بينما مالت كفة الشوط الثاني، لصالح وادى دجلة، الذى فعل كل شئ فى الكرة باستثناء التسجيل، ليفلت الزمالك من الهزيمة.





وأشار هانى حتحوت، إن محمود شيكابالا، ظهر بشكل متميز فى لقاء دجلة، وكان ملكا للحلول، ولكن تم استبداله بسبب ضعف لياقته البدنية، وهو ما يكد على خطأ مقولة كارتيرون، بأن الزمالك لايحتاج مدرب أحمال.





وتابع:" مباراة الزمالك، أثبتت أن طارق حامد ليس له بديل، وأن أبوجبل حارس مميز، نجح فى الدفاع عن مرماه وأنقذه من الهزيمة".