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أخبار العالم

25 حالة وفاة جديدة.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:14 ص
ارتفاع ضحايا فيروس
ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين
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رحيم يسري
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 131 قتيلا، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وذكرت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي أن هناك 25 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا المقاطعة هوبي الصينية ، وبذلك يصل عدد الوفيات في المقاطعة فقط إلى 125 شخصًا.

وأشارت إلى وصول عدد إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المقاطعة  إلى 3554 حالة.

و أعلنت السلطات الصينية في وقت سابق إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.

وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من ووهان، فيما أعلنت منغوليا إغلاق حدودها البرية مع الصين منها لتفشي الوباء.
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