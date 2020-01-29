25 حالة وفاة جديدة.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 131 قتيلا، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وذكرت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي أن هناك 25 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا المقاطعة هوبي الصينية ، وبذلك يصل عدد الوفيات في المقاطعة فقط إلى 125 شخصًا.





وأشارت إلى وصول عدد إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المقاطعة إلى 3554 حالة.





و أعلنت السلطات الصينية في وقت سابق إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.



