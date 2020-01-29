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رياضة

موعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:52 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق محمد صلاح نجم ليفربول والكرة الانجليزية لـ ملعب " لندن " حيث يواجه الريدز نظيره ويست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء وتذاع عبر قناة " beIN SPORTS HD 2 "


يفتقد فريق ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.

التشكيل المتوقع

حراسة المرمي: أليسون

الدفاع: أندي روبرتسون , فيرجيل فان دايك , جو جوميز , ألكسندر أرنولد

خط الوسط: تشامبرلين , فابينو , جوردان هندرسون

خط الهجوم: ديفوك أوريجي , روبيرتو فيرمينو, محمد صلاح
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