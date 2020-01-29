موعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق محمد صلاح نجم ليفربول والكرة الانجليزية لـ ملعب " لندن " حيث يواجه الريدز نظيره ويست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي .





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء وتذاع عبر قناة " beIN SPORTS HD 2 "









يفتقد فريق ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.





التشكيل المتوقع





حراسة المرمي: أليسون





الدفاع: أندي روبرتسون , فيرجيل فان دايك , جو جوميز , ألكسندر أرنولد





خط الوسط: تشامبرلين , فابينو , جوردان هندرسون





خط الهجوم: ديفوك أوريجي , روبيرتو فيرمينو, محمد صلاح