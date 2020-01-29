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أخبار العالم

كوريا الجنوبية والصين تبحثان التعاون للتعامل مع فيروس كورونا الجديد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين ناقشا سبل التعاون للتعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج هوا ونظيرها الصيني وانج يي أجريا اتصالا هاتفيا لمدة 30 دقيقة في وقت متأخر من الليلة الماضية، لمناقشة سبل حماية الرعايا الكوريين في الصين من تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى القضايا الأخرى مثل محادثات القمة الثنائية المرتقبة.

وقالت الوزارة إن كانج طلبت خلال المحادثة المساعدة من الحكومة الصينية في خطة حكومة كوريا الجنوبية الوشيكة لإجلاء الكوريين الجنوبيين من مدينة "ووهان" بوسط الصين.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال أربع رحلات جماعية خاصة إلى "ووهان" يومي الخميس والجمعة، لإجلاء نحو 700 كوري جنوبي من المدينة التي نشأ فيها فيروس كورونا الجديد.

وأعربت كانج عن أملها في أن يتم احتواء انتشار الفيروس قريبا من خلال المشاركة الفعالة للحكومة الصينية، وتعهدت أن تقدم كوريا الجنوبية مواد الإغاثة.

ومن جانبه، تعهد الوزير الصيني بأن تتعاون بكين في حماية الكوريين الجنوبيين في الصين والحفاظ على الاتصال والتعاون الوثيق مع الحكومة الكورية في التعامل مع الفيروس.

وقالت الوزارة أيضا إن الوزيرين تعهدا بالإسراع في التعاون والاتصالات على جميع المستويات (استعدادا للتبادلات على مستوى القمة) مع مواجهة الأزمة بصورة مشتركة"، في إشارة إلى الزيارة المزمعة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري.
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