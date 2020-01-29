AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:18 ص
تاخيرات القطارات
تاخيرات القطارات اليوم
Advertisements
أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

-  القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارت المتوقعة اليوم | خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

ترشيحاتنا

يد المدافع لم تكن في وضع طبيعي.. ناصر عباس: وادى دجلة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالمحافظات 29-1-2020..فيديو

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

بعد إعلان رفعها.. تعرف على رسوم النظافة الجديدة ومقدار الزيادة فى الشرائح

أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم