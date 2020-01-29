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رياضة

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:15 ص
تريزيجيه لحظة تسجيل
تريزيجيه لحظة تسجيل هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي
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إسراء أشرف
أبرز نادي أستون فيلا الإنجليزي، وعد لاعبه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" عندما قال في إحدى الإعلانات الدعائية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي احتضنتها مصر في الصيف الماضي: "هبص على الجول قبل ما أشوط".

وقاد تريزيجيه فريقه أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليلة أمس، الثلاثاء، بتسجيله لهدف قاتل من صناعة مواطنه أحمد المحمدي، في شباك ليستر سيتي، في إياب نصف نهائي البطولة، الذي انتهى بفوز الفيلانز 2-1.

وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي بالنسخة العربية على "تويتر: "هبص ع الجول قبل ما أشوط - وعد فأوفى".

وينتظر أستون فيلا، المتأهل من المباراة الأخرى في ديربي مانشستر الذي سيجمع بين السيتي واليونايتد، اليوم، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".
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