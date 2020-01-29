هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

أبرز نادي أستون فيلا الإنجليزي، وعد لاعبه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" عندما قال في إحدى الإعلانات الدعائية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي احتضنتها مصر في الصيف الماضي: "هبص على الجول قبل ما أشوط".





وقاد تريزيجيه فريقه أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليلة أمس، الثلاثاء، بتسجيله لهدف قاتل من صناعة مواطنه أحمد المحمدي، في شباك ليستر سيتي، في إياب نصف نهائي البطولة، الذي انتهى بفوز الفيلانز 2-1.





وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي بالنسخة العربية على "تويتر: "هبص ع الجول قبل ما أشوط - وعد فأوفى".



