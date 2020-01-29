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حوادث

النائب العام يستكمل زياراته التفقدية لنيابات مُدن قناة السويس برفقة نظيره السعودي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:06 ص
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي ونظيره السعودي
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محمد عبدالله
وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وبرفقته النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، ووفد رفيع مصاحب لهما من قيادات وأعضاء بالنيابتين، في وقت مبكر من صباح اليوم، الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٠ م، إلى منطقة قناة السويس؛ وذلك في زيارة إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية.


وتأتي الزيارة استكمالًا للزيارات التفقدية التي بدأها النائب العام بزيارة إلى صعيد مصر ثم منطقة الدلتا؛ لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها تذليلًا لما يعوقها من عقبات قد تحول دون حسن سير العدالة وأداء النياية العامة رسالتها على الوجه الأكمل.

ويطلع خلال الزيارة النائب العام للمملكة ووفده على جانب عملي مما يباشره أعضاء النيابة العامة هناك من أعمال؛ وذلك في إطار تبادل الخبرات المشتركة بين النيابتين.
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