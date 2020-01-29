وزيرة الثقافة: 27 فبراير لأول مرة مهرجان الموسيقى والغناء بمحافظة قنا

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن "كشك الموسيقى" الموجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51 واحدة من الأفكار المطروحة منذ فترة لتنفيذها لأن الموسيقى واحدة من لغات العصر الحديث، وهي من أهم مجالات الثقافة وتساعد في إثراء الروح والارتقاء بالشخص.

وتابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن فكرة "كشك الموسيقى" سيتم تطبيقها في كل المحافظات على فترات مختلفة للتمركز في الميادين العامة للمحافظة.





وذكرت وزيرة الثقافة، أن الوزارة دائمًا تولى اهتمامها إلى كل ما يتعلق بالثقافة، وأن فور الانتهاء من المعرض في نسخته الـ 51 سيتم افتتاح مهرجان الفلكلور في محافظة أسوان وبعدها يتم الانتقال إلى محافظة بورسعيد.





وأضافت وزيرة الثقافة، ان سيتم في 27 فبراير لأول مرة في التاريخ اقامة مهرجان الموسيقى والغناء بمحافظة قنا، والذي سيقام في معبد دندرة، وأن هذه لم تكن نهاية المطاف، فسيتم إقامة العديد من الحفلات للموسيقى والغناء في اماكن اثرية مختلفة بمحافظة قنا في تلك الفترة.





وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أنها تعمل على رؤية محددة وهي نشر الثقافة في جميع أرجاء الجمهورية، وأنها تتم بعمل العديد من البروتوكولات للتعاون مع كل الوزارات والهيئات والتنسيق فيما بينهم، وهذا لايمانها بأن لا تتقدم المجتمعات الى بالارتفاع من مستوى ثقافتهم.