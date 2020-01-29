بينها تطوير المعدات الزراعية..العصار والقصير يبحثان مجالات التعاون بين الإنتاج الحربى والزراعة

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





فى بداية اللقاء تم تقديم التهنئة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتوليه حقيبة وزارة الزراعة، وخلال اللقاء تم استعراض الهيكل التنظيمى وكذا المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات وذلك للاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.





عقب ذلك تم استعراض سبل التعاون القائمة بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في مجال تصنيع وتطوير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة ، حيث تم الإشارة إلى التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلة فى شركة " حلوان للآلات والمعدات " ( مصنع 999 الحربى ) ووزارة الزراعة والذى يهدف إلى تصنيع وتوريد ( 2000 ) سطارة قمح على مدار ثلاث سنوات بمعدل ( 666 ) سطارة سنويا طبقا لمخطط التعاقد ، كما تم استعراض الموقف النهائى للمشروعات التى ينفذها مركز نظم المعلومات والحواسب " التابع لوزارة الإنتاج الحربى لصالح وزارة الزراعة وهي مشروع " ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعى والذى تم الإنتهاء من تحليل وتنظيم المنظومة الخاصة به والعمل بالبرامج المطلوبة ، ومشروع " ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) " والذى يهدف إلى ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية حيث تم الإنتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بمحافظتى ( الغربية وبورسعيد ) خلال شهر ديسمبر 2019 .





كما تم عرض مخطط الإنتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى بعدد من المحافظات الأخرى وهى ( البحيرة – الشرقية – أسيوط – سوهاج ) ، كما تم الإشارة إلى الموقف التنفيذى لمشروع إقامة المفارخ السمكية بالكيلو 21 بالإسكندرية والعريش والذى يتم تنفيذه بواسطة " شركة حلوان لمحركات الديزل " ( مصنع 909 الحربى ) لصالح " الهيئة العامة للثروة السمكية " التابعة لوزارة الزراعة ، كما تم استعراض الموقف النهائى لعدد ( 5 ) مجفف ذرة تقوم الشركة ( مصنع 909 الحربى ) بتصنيعها حيث تم الإنتهاء من العينة الأولى بنهاية شهر سبتمبر 2019 والتى سيتم تركيبها قريبًا بمحافظة كفر الشيخ إلى جانب ( 4 ) مجففات أخرى تم التعاقد عليها لصالح وزارة الزراعة .





من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على التعاون المستمر والدائم بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، والذى أثمر عن العديد من النجاحات فى مجال تصميم وتصنيع معدات بعض المشروعات القومية ومشروعات تطوير نظم الرى الحديث وتوفير السطارات الزراعية ، إلى جانب التعاون فى إنشاء منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، ومشروع ميكنة الحجر الزراعى والذى تستهدف وزارة الزراعة من خلاله إنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بكافة الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم , وأكد سيادته على أهمية التعاون الوثيق بين المراكز البحثية بوزارة الزراعة والإنتاج الحربي لتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات صناعية تساعد على تحديث أساليب الزراعة بمصر .





كما ثمّن "القصير" على دور وزارة الإنتاج الحربي في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة .





فى نهاية اللقاء تم الإتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لتنسيق ودراسة ودفع كافة موضوعات التعاون المشترك , كما تم تقديم الدعوة للمختصين بوزارة الزراعة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بتلك الشركات لتحديد أوجه التعاون المستقبلية على أرض الواقع .